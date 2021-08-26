Олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о желании основать в столице собственную спортшколу по фехтованию.

Идею она озвучила в интервью изданию Трибуна.

Саблистка поделилась, что в данный момент уже разрабатывается концепция такого заведения.

— Планы такие есть, работаем над концепцией, идеей. Я бы хотела попробовать себя в этом. Зная себя, как спортсменку, и представляя себя тренером, понимаю, что не хочу повторять ошибок наших тренеров. Некоторые остаются на прежнем уровне и считают, что это работает, как и 15 лет назад, — сказала Ольга Харлан.

Спортсменка добавила, что настроена на сложную борьбу с нынешней системой в спорте.

— Хочу развивать новое поколение здесь, новый взгляд на фехтование. Хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Хочется менять систему, но это будет сложно, — объяснила фехтовальщица.

Напомним, Ольга Харлан не согласна с заявлением старшего тренера Сборной Украины по фехтованию Олега Штурбабина о том, что ее личная жизнь — один из факторов неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, подобные заявление — это попытка найти крайнего в сложившейся ситуации.