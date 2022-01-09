На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.

Украину в гонке представляли Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко, пишет НВ.

Лучший результат среди украинок показала Блашко. Украинка стартовала 31-й, но чистая стрельба позволила ей финишировать 22-й.

Юлия Джима и Валентина Семеренко были не такими точными на огневых рубежах и оказались за пределами третьего десятка.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, второе место заняла шведка Анна Эберг, тройку лидеров замкнула белоруска Динара Алимбекова.

Результаты гонки:

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 33.18,8 (0−1-1−0)

2. Ханна Эберг (Швеция) +33.4 (0−1-0−1)

3. Динара Алимбекова (Беларусь) +42.7 (1−0-0−1)

…

22. Дарья Блашко (Украина) +2.59,7 (0−0-0−0)

33. Валентина Семеренко (Украина) +4.12,6 (0−0-3−1)

36. Юлия Джима (Украина) +4.12,6 (3−0-2−1)

Ранее в Венгрии прошел юниорский Кубк мира по фехтованию на саблях, лучший результат в украинской сборной продемонстрировала Александра Бондарь.