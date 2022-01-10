В Паневежисе (Литва — прим.) на международном юношеском турнире «Panevėžys-2021» представители Николаевской области завоевали четыре награды.

Об этом пишут Николаевские новости.

Владислав Величко (вес до 38 килограмм), Денис Моргун (до 41 килограмма) и Евгений Богдан (до 62 килограмм) взошли на высшую ступеньку пьедестала почета, Алексей Чемшита (до 44 килограмм) – вторую.

Харьков принял у себя всеукраинский турнир среди младших юношей «Кубок Зимы-2021», в котором на татами выходили 170 борцов. Александра Пластунова (до 32 килограмм) завоевала серебряную, Максим Кисенко (до 29 килограмм) – бронзовую медали. А в Киеве всеукраинский фестиваль спортивной борьбы собрал более 900 участников. Илья Савченко (до 59 килограмм) занял первое, Денис Моргун (до 42килограмм), Денис Середин - вторые, Владислав Величко (оба - до 38 килограмм) – третьи места.

Ранее Ольга Харлан рассказала о желании основать в столице собственную спортшколу по фехтованию.