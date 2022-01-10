Украинский тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время лишиться работы в ФК «Дженоа» по причине неудовлетворительных результатов команды в серии последних игр.
Об этом пишет Еспресо cо ссылкой на футбольного инсайдера Николо Скира.
Сообщается, что украинца могут попросить на выход уже сегодня.
— Андрея Шевченко могут уволить из «Дженоа» в ближайшие часы. Руководство «россоблу» оценивает его положение после поражения от «Специи». Это будет долгая ночь размышлений, — отметил аналитик в сфере футбола.
Еще одно издание, Тelenord.it, пишет о том, что Шевченко может сменить Давиде Баллардини, который уже был главным тренером «Дженоа» до украинского коллеги.
Вчера, 9 января, «Дженоа» проиграла «Специи» с минимальным счетом в 0:1. Обе команды сражались за возможность продолжать игры в Серии А.
В общей сложности, под управлением Шевченко «Дженоа» провела 10 игр, большинство из которых оказались провальными (6 поражений, 3 ничьи и 1 победа). В турнирной сетке Серии А футбольный клуб занимает 19 место, рискуя выбыть из лиги.
Напомним, по контракту Андрей Шевченко должен был тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.
Украинский тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время лишиться работы в ФК «Дженоа» по причине неудовлетворительных результатов команды в серии последних игр.
Об этом пишет Еспресо cо ссылкой на футбольного инсайдера Николо Скира.
Сообщается, что украинца могут попросить на выход уже сегодня.
— Андрея Шевченко могут уволить из «Дженоа» в ближайшие часы. Руководство «россоблу» оценивает его положение после поражения от «Специи». Это будет долгая ночь размышлений, — отметил аналитик в сфере футбола.
Еще одно издание, Тelenord.it, пишет о том, что Шевченко может сменить Давиде Баллардини, который уже был главным тренером «Дженоа» до украинского коллеги.
Вчера, 9 января, «Дженоа» проиграла «Специи» с минимальным счетом в 0:1. Обе команды сражались за возможность продолжать игры в Серии А.
В общей сложности, под управлением Шевченко «Дженоа» провела 10 игр, большинство из которых оказались провальными (6 поражений, 3 ничьи и 1 победа). В турнирной сетке Серии А футбольный клуб занимает 19 место, рискуя выбыть из лиги.
Напомним, по контракту Андрей Шевченко должен был тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.