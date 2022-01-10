Украинский тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время лишиться работы в ФК «Дженоа» по причине неудовлетворительных результатов команды в серии последних игр.

Об этом пишет Еспресо cо ссылкой на футбольного инсайдера Николо Скира.

Сообщается, что украинца могут попросить на выход уже сегодня.

— Андрея Шевченко могут уволить из «Дженоа» в ближайшие часы. Руководство «россоблу» оценивает его положение после поражения от «Специи». Это будет долгая ночь размышлений, — отметил аналитик в сфере футбола.

Еще одно издание, Тelenord.it, пишет о том, что Шевченко может сменить Давиде Баллардини, который уже был главным тренером «Дженоа» до украинского коллеги.

Вчера, 9 января, «Дженоа» проиграла «Специи» с минимальным счетом в 0:1. Обе команды сражались за возможность продолжать игры в Серии А.

В общей сложности, под управлением Шевченко «Дженоа» провела 10 игр, большинство из которых оказались провальными (6 поражений, 3 ничьи и 1 победа). В турнирной сетке Серии А футбольный клуб занимает 19 место, рискуя выбыть из лиги.

Напомним, по контракту Андрей Шевченко должен был тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.