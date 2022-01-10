В Катаре к Чемпионату мира по фтуболу, который состоится в этом году, построили из контейнеров стадион.

После окончания ЧМ он может быть полностью разобран и собран обратно, как конструктор «Лего», пишет «Вокруг света. Украина».

Расположенный недалеко от порта Дохи, инновационный стадион на 40 тысяч мест состоит из модульной стальной рамы и 974 транспортных контейнеров. Поэтому он получил название Стадион 974.

Многие контейнеры используются для формирования внешних стен вокруг стадиона. Другие расположены внутри конструкции и заполнены туалетами и торговыми точками. Вся структура была построена таким образом, что ее можно разобрать в любое время и либо перестроить в другом месте, либо преобразовать в серию небольших площадок.

Необычный строительный материал был выбран для снижения затрат на строительство, а также сокращения отходов, образующихся как при производстве компонентов стадиона, так и образующихся на месте во время строительства.

Кроме того, сочетание расположения стадиона у воды и его чашеобразной формы снимает необходимость в кондиционировании воздуха, поскольку конструкция имеет естественную вентиляцию, что еще больше повышает его экологичность.

Чемпионат мира по футболу 2022 — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, который будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мировой чемпионат по футболу. Есть и другие рекорды. Так, турнир впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Кроме того, ЧМ, запланированный в Северном полушарии, впервые пройдут осенью и зимой из-за сильной летней жары в стране-хозяйке.

Церемония открытия состоится на стадионе «Аль-Байт» вместимостью 60 тысяч мест в Аль-Хоре. Стадион 974, название которого также совпадает с телефонным кодом Катара, примет семь матчей во время турнира.

Напомним, директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе пообещал найти деньги на подогрев футбольного поля и замену покрытия беговых дорожек в 2022 году.