УЕФА составил список из 40 молодых футболистов, за которыми стоит следить в 2022-м году.

В рейтинг был включен один украинский футболист — вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик, пишет ZN.ua.

Отмечается, что украинец принял участие во всех поединках «горняков» в группе Лиги чемпионов и сумел показать себя с лучшей стороны.

Лучших молодых талантов в возрасте до 21 года выбирали эксперты и журналисты официального сайта УЕФА.

Полный список доступен по ссылке.

В текущем сезоне 20-летний Мудрик сыграл в 19 матчах за «Шахтер», отметившись двумя голами и восемью результативными передачами.

Стоит отметить, что в прошлом году УЕФА включил в рейтинг сразу двух украинцев — вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина и защитника «Динамо» Илью Забарного.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге лучших сборных мира по футболу.