Футбольные команды террористических образований «ДНР» и «ЛНР» не пригласили на чемпионат Европы, проводящийся среди непризнанных государств.

Об этом пишет «Апостроф».

Издание отмечает, что команд обоих непризнанных республик не внесли в список 12 участников футбольного турнира.

У боевиков уже нашлись с объяснением, почему их «спортсменов» позабыли среди коллег. Первой причиной называют «плохое финансирование спорта», второй является проблема с оформлением виз, а третьей называют пассивность сборных «Л/ДНР», которые почти не играют «международных» игр, на что обращает внимание Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщает, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце. В турнире примут участие такие спефицифеские государственные образования, как Арцах, Южная Осетия, Абхазия, Корнуолл, Сардиния и т.д.

Напомним, Медведев вручил главарям боевиков ОРДЛО Денису Пушилину и Леониду Пасечнику партбилеты «Единой России».