Вице-президент ФК «Таврия» Даниил Репилевский рассказал о строительстве нового стадиона в Новой Каховке.

Об этом пишет UA-Футбол.

Прозвучало, что новая арена будет соответствовать уровню Премьер-Лиги

— Мы делаем проект для строительства футбольного стадиона в Новой Каховке. Сооружение будет соответствовать уровню Премьер-Лиги. Сможем проводить игры, ведь футбол — это шоу! Люди приходят эмоционально отдохнуть и насладиться футболом. Надеемся, что с помощью депутатского корпуса Верховной Рады сможем реализовать проект за счет средств госбюджета. Проект уже есть: сейчас идут согласительные моменты, ведь хочется сделать все раз и навсегда, чтобы стадион остался моим внукам. Премьер-лига в Новой Каховке — это классно, мы к этому стремимся! В Марьяновке в прошлом году играл клуб УПЛ «Александрия» — свободного места не было, — заявил Даниил Репилевский.

Напомним, что клуб базируется в Херсонской области и проводит свои домашние матчи на стадионе «Марьяновский» в селе Марьяновка Каховского района. Осеннюю часть сезона ФК «Таврия» завершил на 5-м месте в группе Б Второй лиги, имея в своем активе 33 очка.

Ранее сообщалось, что тернопольский стадион будет носить имя Шухевича.