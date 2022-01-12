Директором Детско-юношеской спортивной школы №1 в Николаеве стала Мария Граба.

Об этом сообщают в управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Указано, что Мария Граба — мастер спорта международного класса Украины по гребле на байдарках и каноэ, многократная чемпионка Украины, призер Чемпионата и Кубков мира. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее она заняла 5 место.

В Детско-юношеской спортивной школе №1 Мария Граба начала работать в 2014 году на должности инструктора-методиста, впоследствии — на должности заместителя директора по учебно-тренировочной работе.

— Спорт — это очень важный аспект в жизни каждого человека. Это культура. Спорт кроме физических возможностей развивает морально-волевые качества, учит быть сильным и устойчивым. Моя цель — организовать работу тренерского коллектива для улучшения спортивных результатов, для привлечения к занятиям спортом еще большей количества детей и молодежи. Буду прилагать максимум усилий для развития спортивных отделений спортивной школы и привлекать молодых и перспективных тренеров, — отметила новая руководительница учреждения.

Напомним, в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Николаев» также назначен новый директор. Им стал Геннадий Свердлов.