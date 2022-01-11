В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Николаев» назначен новый директор. Им стал Геннадий Свердлов.

Об этом сообщает управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

С 2008 года Геннадий Свердлов работает в школе на должности тренера, имеет тренерскую категорию «С». За это время выпустил команды 1994 и 2000 годов рожденияВ настоящее время тренирует детей 2006 и 2011 годов рождения.

Воспитанники Геннадия Свердлов неоднократно становились победителями и призерами национального первенства, победителями чемпионата Николаевской области и первенства Николаева, а также всеукраинских и международных турниров по футболу.

Кроме того, его воспитанников регулярно приглашают на просмотр в клубы. Они являются игроками таких ведущих украинских команд, как ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Динамо» (Киев), ФК «Днепр» (Днепр), ФК «Кремень» (Кременчуг).

— Самая главная задача — вывести школу на более высокий и качественный уровень. Для этого у нас все есть: и финансирование, и поддержка, без этого было бы трудно что-то менять, ведь только совместными усилиями можно достичь результатов. Тренерскую деятельность я тоже не оставлю, продолжу тренировать — должность этого не запрещает, — прокомментировал свое назначение Геннадий Свердлов.

Напомним, что в 2022 году в спортивных школах Николаева минимум 4% мест предоставят спортсменам с инвалидностью.