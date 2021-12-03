В следующем году в спортивных школах Николаева минимум 4% мест предоставят спортсменам с инвалидностью.

Об этом рассказала депутат городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Анна Норд во время «круглого стола» в Центре социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, передает пресс-служба горсовета.

В коммунальных учреждениях откроют отделения разных видов инваспорта. Это впервые предусмотрено в новой городской программе развития спортивной отрасли, которую готовят в мэрии. Тренировки будут бесплатными.

— Сегодня городская власть действительно многое делает, чтобы повернуть Николаев лицом к людям с инвалидностью. Изменения происходят во всех сферах, в частности, в отрасли спорта. Пользуясь случаем, хочу всех проинформировать: сейчас разрабатывается городская программа развития спорта на 2022-2025 годы. В документе предусмотрено, что 4% мест в коммунальных спортивных учреждениях будут предоставлены лицам с инвалидностью. Надеюсь, что все депутаты ответственно поддержат такую инициативу, — отметила Анна Норд.

В Николаеве работают 16 спортивных школ. Различными видами спорта занимаются 5 тысяч 700 горожан, среди них — только три человека с инвалидностью.

Отмечается, что профессиональные спортсмены с инвалидностью занимаются на базе Николаевского регионального центра Инваспорт. Наши фехтовальщики, пловцы, теннисисты, легкоатлеты, борцы приумножают спортивную славу города на всеукраинских и международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Николаеве заработал первый центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями.