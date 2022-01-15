Итальянский футбольный клуб «Дженоа» сообщил об увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.

Об этом говорится в заявлении клуба в Twitter.

«Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в заявлении «Дженоа».

Напомним, что Андрея Шевченко может сменить Давиде Баллардини, который уже был главным тренером «Дженоа» до украинского коллеги.

9 января «Дженоа» проиграла «Специи» с минимальным счетом в 0:1. Обе команды сражались за возможность продолжать игры в Серии А.

В общей сложности, при тренерстве Андрея Шевченко «Дженоа» провела 10 игр, большинство из которых оказались провальными (6 поражений, 3 ничьи и 1 победа). В турнирной сетке Серии А футбольный клуб занимает 19 место, рискуя выбыть из лиги.