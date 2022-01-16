Федеральный суд Австралии отклонил теннисисту Новаку Джоковичу апелляцию на повторную отмену визы. Его депортируют из страны.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, коллегия из трех судей во главе с Джеймсом Оллсопом согласилась с решением министра по делам иммиграции Алекса Хоука, который считал, что выдача визы непривитому от коронавируса Новаку Джоковичу может спровоцировать «всплеск антивакцинальных настроений».

Сейчас австралийские СМИ заявляют, что полное обоснование будет опубликовано судом позже.

Отмечено, что теперь теннисист не сможет сыграть в открытом чемпионате Австралии (Australian Open — главный турнир в карьере серба).

Напомним, Новак Джокович был задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.