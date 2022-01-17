Новак Джокович может не сыграть на Australian Open и других теннисных турнирах на «зеленом континенте» еще три года.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс сербскому теннисисту могут запретить въезд в страну.

— Виза Джоковича была аннулирована министром иммиграции Хоуком. Федеральный суд поддержал это решение, поэтому Новаку будет запрещен въезд в страну на три года, — заявила Карен Эндрюс в интервью Today Show.

Тем не менее, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон был не так категоричен. Он дал сербу надежду на посещение страны гораздо ранее.

— Запрет на въезд будет действовать в течение трех лет, но при определенных обстоятельствах у Джоковича будет возможность вернуться в страну. Его случай будет рассмотрен, когда придет время, — сказал Скотт Моррисон.

Напомним, вчера закончилась 11-дневная борьба Новака Джоковича за право сыграть Australian Open. Первую ракетку мира депортировали, и он уже прибыл в Дубай.

Напомним, Новак Джокович был задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.