FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий «Баварии» и польской сборной Роберт Левандовский.

Об этом сообщается на странице FIFA в Twitter.

— Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому, — говорится в сообщении FIFA.

Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.

— Легенда. Победитель. Машина для голов, — заявили в FIFA.

На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали:

нападающий «Баварии» Роберт Левандовский;

нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси;

полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

Напомним, обладателем «Золотого мяча-2021» по версии France Football стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.