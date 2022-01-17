FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий «Баварии» и польской сборной Роберт Левандовский.
Об этом сообщается на странице FIFA в Twitter.
— Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому, — говорится в сообщении FIFA.
Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.
— Легенда. Победитель. Машина для голов, — заявили в FIFA.
На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали:
Напомним, обладателем «Золотого мяча-2021» по версии France Football стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.
FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий «Баварии» и польской сборной Роберт Левандовский.
Об этом сообщается на странице FIFA в Twitter.
— Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому, — говорится в сообщении FIFA.
Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.
— Легенда. Победитель. Машина для голов, — заявили в FIFA.
На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали:
Напомним, обладателем «Золотого мяча-2021» по версии France Football стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.