Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки футболистов национальных команд перед стыковыми матчами отбора на Чемпионат мира — 2022. Из них шесть — у сборной Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

По информации СМИ, в общем количестве желтые карточки были аннулированы у 107 футболистов. Таким образом, все они смогут принять участие в полуфинальных стыковых матчах.

Впрочем, игроки, которые в последнем туре группового этапа отбора ЧМ-2022 получили две желтые карточки в одном матче, остаются дисквалифицированы на полуфинал «стыков».

Вместе с тем соответствующее решение касается и сборной Украины, поскольку перед полуфинальным стыковым матчем с Шотландией (24 марта, Глазго) под угрозой дисквалификации находились сразу шесть игроков сборной, а именно: Георгий Бущан, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко.

Теперь желтые карточки всех этих футболистов аннулированы.