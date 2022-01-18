Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки футболистов национальных команд перед стыковыми матчами отбора на Чемпионат мира — 2022. Из них шесть — у сборной Украины.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
По информации СМИ, в общем количестве желтые карточки были аннулированы у 107 футболистов. Таким образом, все они смогут принять участие в полуфинальных стыковых матчах.
Впрочем, игроки, которые в последнем туре группового этапа отбора ЧМ-2022 получили две желтые карточки в одном матче, остаются дисквалифицированы на полуфинал «стыков».
Вместе с тем соответствующее решение касается и сборной Украины, поскольку перед полуфинальным стыковым матчем с Шотландией (24 марта, Глазго) под угрозой дисквалификации находились сразу шесть игроков сборной, а именно: Георгий Бущан, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко.
Теперь желтые карточки всех этих футболистов аннулированы.
Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге лучших сборных мира по футболу.
Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки футболистов национальных команд перед стыковыми матчами отбора на Чемпионат мира — 2022. Из них шесть — у сборной Украины.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
По информации СМИ, в общем количестве желтые карточки были аннулированы у 107 футболистов. Таким образом, все они смогут принять участие в полуфинальных стыковых матчах.
Впрочем, игроки, которые в последнем туре группового этапа отбора ЧМ-2022 получили две желтые карточки в одном матче, остаются дисквалифицированы на полуфинал «стыков».
Вместе с тем соответствующее решение касается и сборной Украины, поскольку перед полуфинальным стыковым матчем с Шотландией (24 марта, Глазго) под угрозой дисквалификации находились сразу шесть игроков сборной, а именно: Георгий Бущан, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко.
Теперь желтые карточки всех этих футболистов аннулированы.
Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге лучших сборных мира по футболу.