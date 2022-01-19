Бывший тренер «Дженоа» и сборной Украины Андрей Шевченко готов начать переговоры с польским футбольным союзом над предложением в 3 миллиона евро в год.

Польский ресурс Sport.pl сообщает, что Андрей Шевченко не готов возглавить польскую сборную за 1 миллион евро в год.

Таким образом, издание считает, что из-за финансовых разногласий украинец не может быть фаворитом на должность тренера Польши.

Андрей Шевченко якобы хочет втрое больше, чем получал бывший тренер сборной Польши Паулу Соуза (850 тысяч евро).

Напомним, 15 января, итальянский футбольный клуб «Дженоа» сообщил об увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.