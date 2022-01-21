Сегодня ночью в Мельбурне прошел матч третьего раунда Australian Open между Элиной Свитолиной (№17 WTA) и Викторией Азаренко (№25 WTA).
Белорусская теннисистка одержала победу в двух сетах, сообщает РБК-Украина.
В первом сете Виктория Азаренко уничтожила Элину Свитолину и выиграла 6:0. В следующей партии Элина немного улучшила свои дела но все равно уступила со счетом 6:2.
Матч продолжался 1 час 7 минут.
Это была 5-я встреча между этими теннисистками, у всех 5-ти победу одержала Виктория Азаренко.
Напомним, в начале ноября украинская теннисистка из Одесской области Элина Свитолина не смогла удержаться в десятке рейтинга сильнейших спортсменок в этом виде спорта по версии WTA (Женской теннисной ассоциации).
Сегодня ночью в Мельбурне прошел матч третьего раунда Australian Open между Элиной Свитолиной (№17 WTA) и Викторией Азаренко (№25 WTA).
Белорусская теннисистка одержала победу в двух сетах, сообщает РБК-Украина.
В первом сете Виктория Азаренко уничтожила Элину Свитолину и выиграла 6:0. В следующей партии Элина немного улучшила свои дела но все равно уступила со счетом 6:2.
Матч продолжался 1 час 7 минут.
Это была 5-я встреча между этими теннисистками, у всех 5-ти победу одержала Виктория Азаренко.
Напомним, в начале ноября украинская теннисистка из Одесской области Элина Свитолина не смогла удержаться в десятке рейтинга сильнейших спортсменок в этом виде спорта по версии WTA (Женской теннисной ассоциации).