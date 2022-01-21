Алексанлр Абраменко на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Николаевскую область будет представлять олимпийский чемпион, фристайлист Александр Абраменко.

Всего от Украины выступят 45 спортсменов в 12 дисциплинах, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины. Полный состав можно посмотреть здесь.

Украинцы будут участвовать в состязаниях по биатлону, бобслею, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, в лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Отмечается, что страну представят на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

После перерыва в два олимпийских цикла, в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с 2-мя пропусками на Игры, и фигуристы в командных соревнованиях.

В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. А через 12 лет в Пекине мы увидим выступление сразу 3 наших спортсменов.

Существенно улучшили позиции и фристайлисты, увеличив свое представительство по сравнению с прошлыми Играми с 2-х до 5-ти спортсменов.

Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает 4-и Олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3 призера Юношеских Олимпийских игр — фигуристы Александра Назарова-Максим Никитин и Иван Шмуратко.

В состав делегации, согласно обращениям национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Учитывая, что все олимпийские объекты зимних Игр-2022 будут поделены на 3 кластера — Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу, участники соответственно будут размещаться в 3-х Олимпийских поселках, где решение всех организационных, управленческих, коммуникационных и логистических вопросов будут осуществлять 7 представителей административного персонала.

Напомним, что на летней Олимпиаде в 2021 году что на Олимпиаде в этом году Николаевскую область не представлял ни один спортсмен. Все уроженцы Николаева вынуждены жить и тренироваться в других городах страны. Экс-начальник управления спорта Николаевской ОГА Виктор Гинкул на это заявил, что в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.