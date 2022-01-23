Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским участникам зимней Олимпиады в Пекине и пожелал им успехов на соревнованиях.

Видео глава государства записал около тренажеров в воскресенье, 23 января.

Президент отметил, что за спортсменов будут болеть не только близкие, но и вся Украина.

— Уважаемый народ Украины! Сегодня мы провожаем нашу олимпийскую сборную на XXIV зимние Олимпийские игры в Китай. Уважаемая сборная, знайте, что за вас болеть будут только родные и только близкие люди. Значит только ваша семья. Но не забывайте, что ваша семья – это не только ваши родители, дай им всем Боже здоровье, ваши мужья и жены, детишки, братья, сестры и все родные – не только они. Каждый из нас, каждый украинец – это одна сборная, одна семья под названием Украина, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский пожелал украинской сборной здоровья и побед на Олимпийских играх в Пекине.

— Хочу вам пожелать – не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина, – резюмировал глава государства.

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Напомним, что на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Николаевскую область будет представлять олимпийский чемпион, фристайлист Александр Абраменко.