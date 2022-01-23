Сборная Украины разгромила национальную команду Сербии со счетом 6:1 в матче 2-го тура группы A чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах.

Об этом пишет «Новое время».

Уже в первые шесть минут встречи «сине-желтые» дважды отправляли мяч в ворота соперника. До перерыва в воротах сербов побывало еще два гола.

Во втором тайме украинцы довели счет до 6:0. Только после этого в самой концовке поединка сербы забили гол престижа.

Сербия — Украина 1:6

Голы: Томич, 39 — Зварич, 2, 34, Васич, 6 (автогол), Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 39

Сборная Украины вышла в лидеры своей группы. В ее активе, как и у команд Нидерландов и Португалии, которые свой матч 2-го тура играют в эти минуты, три очка.

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