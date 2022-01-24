Мужская сборная Украины по биатлону показала достойный результат в эстафетной гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира.

На первом этапе эстафеты Богдан Цымбал с двумя дополнительными патронами на стрельбище занял седьмое место с почти 30-секундным отставанием от Франции, пишет «Новое время».

Дмитрий Пидручный на втором этапе показал отличный лыжный ход и поднял команду на пятое место в 10 секундах от топ-3.

На третьем этапе Антон Дудченко потерял много времени на стрельбе стоя, а на дистанции не смог компенсировать свою неточность. Украина переместилась на седьмое место и оказалась в 40 секундах позади от тройки лидеров.

Артем Прима на финальном отрезке командной гонки использовал три дополнительных патрона и отыграл одну позицию.

В эстафете равных не было квартету из Норвегии — братья Бё и компания одержали третью победу в четырех гонках сезона 2021−2022 и подтвердили статус главных фаворитов Олимпиады в Пекине.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7

2. Россия (1+12) +1:57,2

3. Германия (0+4) +2:04,4

4. Франция (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. Украина (0+11) +2:38,7

Напомним, что на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Николаевскую область будет представлять олимпийский чемпион, фристайлист Александр Абраменко.