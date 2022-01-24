Словенский биатлонист Клемен Бауэр не выступит на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине из-за требования об обязательной вакцинации от коронавируса в сборной.

Об этом передает Tribuna.com.

— Жизнь состоит из решений. Некоторые легче, некоторые сложнее. Но это решение наверняка стало для меня одним из самых трудных. Нелегко принять его с учетом, что оно мешает заниматься любимым делом, которое сопутствует мне на протяжении более чем половины жизни. Как спортсмен, который долгое время на топ-уровне, я с особым вниманием отношусь к своему телу и здоровью. И я никогда не принимаю то, что дается мне якобы как само собой разумеющееся. Я ни в коем случае не готов к необоснованному вмешательству в свой организм, когда речь идет о недостаточно протестированных средствах, — прокомментировал свое решение 36-летний спортсмен.

Клемен Бауэр является серебряным призером чемпионата мира-2012 в смешанной эстафете. Его лучшим олимпийским результатом стало четвертое место в спринте Ванкувера-2010.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2022 в Пекине состоится с 4 по 22 февраля. Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр.