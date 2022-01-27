90 миллионов евро — от такой суммы отказалась команда экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ради проведения реванша с Александром Усиком.

Об этом сообщил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

Он опубликовал в Instagram-stories опубликовал видео, в котором назвал британца и его промоутера Эдди Хирна — безумцами.

— Сейчас я вынужден записывать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа — худшие бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов. Проклятые сук**ы дети. Безумцы, — сказал Тайсон Фьюри.

Напомним, 25 сентября прошлого года Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO. Тайсон Фьюри хочет провести объединительный поединок с украинцем.