Рафаэль Надаль завоевал титул в турнире Открытого чемпионата Австралии пот теннису среди мужчин в одиночном разряде. Его последним соперников был россиянин Даниил Медведев, уступивший в борьбе.

Об этом пишет WP.

Между соперниками лежала 10-летняя разница в возрасте (35-летний Надаль против второй ракетки мира 25-летнего Медведева). Матч получился длительным (почти пять с половиной часов) и неопределенным (Надалю пришлось отыгрываться из проигрышной позиции).

В итоге испанцев оказался сильнее спортсмена из РФ со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Очевидцы игры указывают, что в последних сетах оба теннисиста выглядели изнуренными, а испанец Рафажль Надаль хранил оставшуюся энергию, празднуя мини-победы молча, со сжатым кулаком.

Австралийские фанаты поддерживали гостя из далекой Испании на протяжении всей игры. Поддержка была настолько сильной, что россиянин Медведев пожаловался на давление.

— Можете ли вы взять на себя управление, пожалуйста, — обращался он к судье с просьбой контролировать вспышки эмоций у зрителей.

Для Рафаэля Надаля это стал второй Открытый чемпионат Австралии, который он заканчивает победителем. Еще осенью он не был уверен в возобновлении карьеры после операции на стопе. В комментариях он утверждал, что желает соревноваться в спорте, фанатом которого являлся с самого детства.

Ранее сообщалось, Свитолина проиграла в третьем раунде Australian Open.