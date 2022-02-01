31 января положительные тесты на коронавирус в Пекине получили двое представителей обслуживающего персонала олимпийской сборной Украины по биатлону.

Как сообщает XSport, зараженные изолировані в олимпийской деревне и в ближайшее время ожидают результаты повторных тестов.

Как сообщалось, в настоящее время на самоизоляции находится главный тренер нашей мужской биатлонной команды Юрай Санитра. Положительный тест также был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он получил уже отрицательный тест и вышел с самоизоляции.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко пообещал сделать все возможное, чтобы подняться на пьедестал.