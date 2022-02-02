Начиная с сегодняшнего дня, больше тысячи факелоносцев пробегут с олимпийским огнем через зоны соревнований в Пекине и городе Чжанцзякоу, который также будет принимать Олимпиаду. Эстафета олимпийского огня стартовала за два дня до церемонии открытия Зимних игр.

Об этом информирует Al Jazeera.

Власти Китая требуют от граждан не пытаться увидеть процессию лично, а наблюдать за символичным действом через трансляцию в Интернете.

Факелы с олимпийским огнем понесут 80-летний конькобежец Луо Чжихуань, космонавт Цзин Хайпэн, а также руководитель лунной программы Поднебесной Е Пэйцзянь. К эстафете присоединиться и звезда НБА Яо Мин.

Пламя Олимпиады перешло в Китай в октябре прошлого года из исторической родины соревнований в Греции.

Сами игры проходят внутри «замкнутого» пузыря, куда могут попасть только спортсмены и персонал соревнований, посещать мероприятия позволено только отобранным людям.

При этом уже ряд стран (Австралия, Великобритания, Канада и США) объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады из-за нарушения прав человека в Китае. На бойкот в Пекине ответили решимостью провести Игры наилучшим образом, чтобы закрепить статус страны на международной арене.

Как сообщалось, журналисты выпустили доклад о том, что репотеры мировых СМИ, приезжая по работе в Китай, сталкиваются с препятствиями и давлением местных властей.