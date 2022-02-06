В конце января комплексная детско-юношеская школа «Украина» провела в Николаеве фестиваль водных видов спорта.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Отмечается, что школа воспитала немало чемпионов, однако немногие горожане и болельщики знают, каким трудом даются победы. В связи с этим КДЮСШ решила приоткрыть завесу для желающих и приняла участие в проекте «Общественного бюджета», чтобы устроить такой фестиваль.

За проект, рассказал директор комплексной детско-юношеской школы «Украина» Сергей Гуменюк, немало горожан отдали свои голоса. Часть средств пошла на приобретение акустического оборудования, необходимого для проведения масштабных чемпионатов и состязаний.

Сам фестиваль проходил в комплексе «Водолей». Среди прочих его посетили и представители городской власти — мэр Александр Сенкевич, депутат горсовета Наталья Горбенко, начальница управления спорта Ирина Бондаренко.

Лучшие воспитанники демонстрировали свои достижения в плавание, синхронном плавание и прыжкам в воду.

Коллектив школы до последнего надеялся на улучшение эпидситуации, однако этого не произошло. Поэтому трибуны были заполнены на 50%, а на входе у зрителей проверяли сертификаты и температуру.

Напомним, единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко пообещал сделать все возможное, чтобы подняться на пьедестал.