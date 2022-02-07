Николаевские спортсмены по греко-римской борьбе завоевали награды международного турнира по греко-римской борьбе.

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области.

В Одессе состоялся международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Ивана Толкачева. За награды соперничали спортсмены из Украины, Эстонии, Молдовы и Кыргызстана.

На пьедестал поднимались и борцы Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортшколы №1. В своих возрастных и весовых категориях победителями турнира стали Тимур Магеррамов, Максут Султанов и Сергей Ярченко.

«Серебро» завоевал Глеб Богдан, «бронзу» – Андрей Залуцкий, Михаил Моисеюк, Никита Садовский, Джавид Джафаров, Андрей Коваленко и Максим Чобан.

Выступавшие в возрастной категории U-15 Максут Султанов и Сергей Ярченко прошли отбор для участия в международном турнире «Tallin Open» в Эстонии.

Напомним, что в Николаеве состоялся финал Открытого чемпионата города по боксу.