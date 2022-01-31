В субботу, 29 января, в Николаеве состоялся финал Открытого чемпионата города по боксу.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

На ринге сошлись лучшие спортсмены с Николаевской, Одесской, Кировоградской и Херсонской областей. Парад открытия начали с приятного — вручения спортивной амуниции лучшим николаевским боксерам.

Соревнования проходили три дня. Боксеры выступали в трех возрастных категориях. Директор специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва №6 Олег Машкин рассказал, что на этих соревнованиях отбирали спортсменов, которые поедут на чемпионат Украины в Луцк.

— На этих соревнованиях мы просматриваем все возраста, отбираем костяк среди детей 2004-2005 годов — они будут готовиться к чемпионату Украины. Возраста 2006-2007 год и 2008-2009 — мы также их просматриваем, у них будет чемпионат Украины, но немного позже. Также эти команды будем готовить к чемпионату Украины, —­ рассказал Олег Машкин.

Вице-президент Федерации бокса Николаевской области Александр Клочко отмечает, что спортсмены упорно работают, чтобы привезти медаль Олимпийских игр.

— Основная задача нашей федерации — переписать историю николаевского бокса. У нас есть 5 олимпийцев, но нет олимпийской медали. У нас такой сильный город с боксерской славой, у нас хорошие ребята, а нет медали. Основная задача — привезти медаль Олимпийских игр. Будем надеется на Париж, — подчеркнул он.

Боксеров пришли поддержать и депутаты Николаевского городского совета Татьяна Домбровская и Елена Киселева. Они поздравили победителей чемпионата и вручили медали.

Александр Клочко

Михаил Поздняков

Олег Машкин

Напомним, что николаевский спортсмен Эльмир Набиев победил в Чемпионате Украины по боксу, который проходил в Одессе.