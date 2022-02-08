Пекин допустит на зимние Олимпийские игры больше наблюдателей, потому что «ситуация с COVID-19 находится на контроле».

Об этом информирует Nikkei.Asia.

С заявлением о пересмотре старых правил выступил официальный представитель организаторов состязаний.

Прежде для китайских зрителей была предусмотрена 30% заполняемость мест на спортивных объектах, где проходили важные мероприятия вроде церемонии открытия или соревнований по некоторым видам спорта, которые проходили на свежем воздухе. Зрителей отбирали из заранее подготовленных людей, а билеты не продавались.

— На следующем этапе мы будем привлекать больше зрителей в зависимости от спроса, потому что текущая ситуация с COVID-19 находится под контролем, — сообщил новые подробности местный чиновник, ответственный за контроль над пандемией.

Для зрителей подготовят специально предназначенные места, раздельные от трибун спортсменов. Заходить на олимпийские объекты обычные наблюдатели будут через отдельные ворота, где их попросят сдать несколько тестов на коронавирус.

— Никакого карантина после просмотра мероприятий не требуется, но зрителям не рекомендуется посещать места массового скопления людей, — добавила пресс-секретарь Олимпиады-2022 Янь Цзяжун.

В Пекине также заявляют, что «пузырь» с олимпийскими объектами находится в полной безопасности, так как там смогут обнаружить любого заболевшего COVID-19 на ранней стадии.

Ранее сообщалось, украинской биатлонистке стало плохо во время гонки на Олимпиаде-2022.