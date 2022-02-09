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Об этом сообщает Insidethegames.
Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердили перенос церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года из-за юридических проблем.
Церемония награждения должна была состояться вчера, 8 февраля, в 21:00 по местному времени.
ISU подтвердила, что задержка была вызвана юридическими проблемами.
Считается, что проблема касается теста на наркотики, сданного российским фигуристом еще до начала Олимпиады.
— Вчера в короткие сроки возникла ситуация, требующая юридических консультаций из МОК, —сообщили в ISU.
Спикер МОК Марк Адамс заявил, что юридическая ситуация является «возникшей проблемой».
— Поскольку есть юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе, – сказал Марк Адамс.
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила информационному агентству ТАСС, что организация «ждет официальной информации на этот счет».
Из мужчин за ОКР в командных соревнованиях выступали Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Никита Кацалапов.
Напомним, что серебро в командном турнире выиграла сборная США, а бронзовые медали завоевала команда Японии. В случае дисквалификации золотые медали могут перейти к американцам.
Ранее на Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом – 55 случаев заражения.
Об этом сообщает Insidethegames.
Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердили перенос церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года из-за юридических проблем.
Церемония награждения должна была состояться вчера, 8 февраля, в 21:00 по местному времени.
ISU подтвердила, что задержка была вызвана юридическими проблемами.
Считается, что проблема касается теста на наркотики, сданного российским фигуристом еще до начала Олимпиады.
— Вчера в короткие сроки возникла ситуация, требующая юридических консультаций из МОК, —сообщили в ISU.
Спикер МОК Марк Адамс заявил, что юридическая ситуация является «возникшей проблемой».
— Поскольку есть юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе, – сказал Марк Адамс.
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила информационному агентству ТАСС, что организация «ждет официальной информации на этот счет».
Из мужчин за ОКР в командных соревнованиях выступали Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Никита Кацалапов.
Напомним, что серебро в командном турнире выиграла сборная США, а бронзовые медали завоевала команда Японии. В случае дисквалификации золотые медали могут перейти к американцам.
Ранее на Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом – 55 случаев заражения.