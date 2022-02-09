Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях из Николаева Ольга Харлан сообщила, что возвращается к спортивной карьере.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что во время перерыва все взвесила и решила вернуться в большой спорт, начав все «с чистого листа».

— Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно... Могу сказать и сейчас не легко... Но мое самое лучшее лекарство — это время. И у меня оно было, чтобы осознать, всё взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, всё-таки, любимому делу и своим целям. Так что, до встречи на дорожке, — написала Ольга Харлан.

Также спортсменка отметила, что будет принимать участие в Кубке мира по сабле в Афинах, который должен состояться в марте.

Напомним, что летом прошлого года Ольга Харлан сообщила, что позволила себе приостановить профессиональную деятельность, чтобы отдохнуть. Тогда же стало известно, что она будет участвовать в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Также она присоединится к судейской коллегии проекта «Україна має талант».