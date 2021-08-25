Олимпийская чемпионка по фехтованию из Николаева Ольга Харлан рассказала о перспективах развития спортивной карьеры после паузы.

Об этом идет речь в интервью саблистки изданию Трибуна.

Ольга Харлан поделилась тем, что позволила себе приостановить профессиональную деятельность, чтобы отдохнуть.

— За все годы в спорте я заслужила отдохнуть немножко больше, чем остальные. Я себе это разрешила, это самое главное. Такое нечасто бывает, — говорит она.

Фехтовальщица добавила, что она не ставит перед собой обязательное условие вернуться в спорт после перерыва.

— Я сейчас не ставлю себе цель обязательно вернуться. Я должна захотеть это сделать. Тренеры меня понимают. Не все, но понимают. Мои сокомандницы меня понимают, поддерживают. Возвращаться вопреки своему желанию, потому что нужно – у меня такое уже было. Не сильно результативно вышло. Я хочу соскучиться по фехтованию, по чувству, когда ты на соревнованиях, когда работаешь, — объяснила Ольга Харлан.

По ее словам, за последние полтора года она очень усердно тренировалась и «жила мыслью об Олимпиаде».

— Морально я была там. Было настолько было много этого, что хочется отдохнуть. Я сейчас принимаю все приглашения на проекты. Самый долгий и серьезный — это «Танцы». Но соглашаюсь, если есть приглашения разово прийти на проект. У меня не было возможности желать этого до Олимпиады, начиная с первой. Всегда подготовка была важнее всего. Я никогда не ходила на проекты в ущерб своим тренировкам, — отметила чемпионка.

Напомним, Ольга Харлан присоединится к судейской коллегии украинского телешоу «Україна має талант».