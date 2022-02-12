На зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине состоялась мужская биатлонная гонка.

Как пишет «Новое время», победу в ней одержал норвежец Йоханнес Бе, второй результат показал француз Кентен Фийон-Майе, а «бронзу» завоевал старший брат победителя гонки Тарьей Бе.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный — он занял 13-е место. Артем Прима стал 15-м. Антон Дудченко финишировал 60-м, а Богдан Цымбал — 64-м. В гонку преследования квалифицировались трое за исключением последнего.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 24:00,4

2. Кентен Фийон-Майе (Франция, 1+0) +25,5

3. Тарьей Бе (Норвегия, 0+1) +38,9

…

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +1:18,6

15. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:19,4

60. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:51,2

66. Богдан Цымбал (Украина, 3+0) +2:58,6

Напомним, Украина пропустит командные соревнования из-за положительных тестов на коронавируса у спортсменов.