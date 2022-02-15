Пресс-секретарь МБК «Николаев» Артем Делик опроверг информацию о том, что американские легионеры клуба собираются покинуть команду из-за риска российского вторжения в Украину.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Артем Делик отметил, что американские игроки действительно обеспокоены ситуацией, но при этом якобы не паникуют. По его словам, МБК «Николаев» прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность легионеров в случае негативного развития событий.

— Естественно, на данный момент, все легионеры обеспокоены ситуацией, но клуб принимает все меры, чтобы гарантировать им безопасность, в случае, не дай Бог, негативного развития ситуации. Клуб постоянно на связи с их агентами, как украинскими, так и американскими, с федерацией баскетбола Украины. Поэтому, на данный момент все легионеры находятся в расположении команды, все контракты выполняются с обеих сторон. Никакой такой паники прямо сейчас нет, — сказал Артем Делик.

Ранее сообщалось, американский форвард МБК «Николаева» Трой Барнис сообщил, что собирается покинуть украинский клуб из-за надвигающейся угрозы безопасности и возможного вторжения со стороны России. Другой игрок «Николаева» Заид Херст заявлял, что его якобы пытаются удержать условиями контракта.