Украинская лыжница Валентина Каминская решила завершить карьеру после того, как провалила допинг-пробу на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
34-летняя спортсменка прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram:
— Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена, — сказано в сообщении.
Валентина Каминская сказала, что не сможет собрать доказательную базу, чтобы доказать правоту.
Напомним, в материале украинки было обнаружено сразу три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора. Валентина Каминская на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 километров, а также 70-й в спринте.
Ранее на Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом – 55 случаев заражения.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Украинская лыжница Валентина Каминская решила завершить карьеру после того, как провалила допинг-пробу на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
34-летняя спортсменка прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram:
— Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена, — сказано в сообщении.
Валентина Каминская сказала, что не сможет собрать доказательную базу, чтобы доказать правоту.
Напомним, в материале украинки было обнаружено сразу три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора. Валентина Каминская на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 километров, а также 70-й в спринте.
Ранее на Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом – 55 случаев заражения.