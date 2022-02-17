Украинская лыжница Валентина Каминская решила завершить карьеру после того, как провалила допинг-пробу на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

34-летняя спортсменка прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram:

— Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена, — сказано в сообщении.