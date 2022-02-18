В пробе украинской бобслеистки Лидии Гунько обнаружили запрещенные вещества, вследствие чего ее временно отстранили от соревнований на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это уже вторая спортсменка сборной Украины, допинг-тест которой оказался положительным.

Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования.

В пробе Лидии Гунько, взятой во время общего антидопингового контроля, было обнаружено запрещенное вещество — метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Его относят к группе андрогенных анаболических стероидов.

Спортсменку уже проинформировали о результатах и временно отстранили на время решения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами МОК. Пока что Лидия Гунько не может участвовать в соревнованиях, учебе, тренировке или любой другой деятельности на Олимпийских играх в Пекине.

Вместе с тем спортсменка имеет право обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде и требовать анализа B-пробы.

Согласно антидопинговым правилам, пробы спортсменов проверяют дважды. Если первый образец (образец А) оказывается «положительным» — тестовая лаборатория должна сообщить ответственному за образец органу. Пробу B оставляют на тот случай, если потребуется повторный анализ: например, в случае апелляции спортсменом результатов анализа первой пробы. Спортсмен может отказаться от своего права на повторную проверку, но фактически это будет означать признание обвинений в допинге. Дисциплинарная процедура против спортсмена может начаться только после проверки «B»-пробы.

Пока что в Федерации лыжного спорта Украины никак не комментировали результаты проверки спортсменки на допинг.

Лидия Гунько — первая в истории Украины бобслеистка, получившая олимпийскую лицензию на Олимпийские игры. На Олимпиаде-2022 в Пекине она заняла 20-тое место в монобобе. Кроме того, Лидия Гунько — бывшая стронгвумэн.

Напомним, 16 февраля запрещенные вещества обнаружили в пробе украинской лыжницы Валентины Каминской. Ее тоже временно отстранили от соревнований до принятия решения.