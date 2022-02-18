Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм бобслеистки Лидии Гунько, сдавшей положительную допинг-пробу на Олимпиад, через китайское мясо.

Об этом он сказал в комментарии Суспільне.Спорт.

— Откуда это взялось и это вещество – точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Неясно. И между тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там незапрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота, – сказал Михаил Гераскевич.

По его словам, федерация будет бороться за Лидию Гунько по допинг-делу, ведь допинг-проба, взятая 10 февраля, ничего запрещенного не обнаружила.

Михаил Гераскевич уверен в невиновности девушки: «В таких ситуациях спортсмен самый бесправный. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться».

Он также добавил, что Лидия Гунько ничего «не употребляла, потому что в этом нет никакого смысла». По его словам, что на Олимпиаде спортсменам невозможно скрыть, что они съели.

— При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт, – добавил он.

Напомним, в пробе украинской бобслеистки Лидии Гунько обнаружили запрещенные вещества, вследствие чего ее временно отстранили от соревнований на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это уже вторая спортсменка сборной Украины, допинг-тест которой оказался положительным – ранее запрещенные вещества обнаружили в пробе украинской лыжницы Валентины Каминской.