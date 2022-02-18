В Киеве прошли всеукраинские соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин. Победительницей стала 19-летняя николаевская спортсменка Алина Полозюк.

Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.

В первый день соревнований Алина в финале победила киевлянку Анну Тараненко – 15:9, а во второй одолела в решающем поединке еще одну столичную рапиристку Екатерину Буденко – 7:6.

Напомним, что рапиристка Алина Полозюк стала победительницей юниорского Кубка мира-2021 в составе сборной.

Ранее она завоевала золото на всеукраинских соревнованиях сильнейших, проходивших в Киеве.