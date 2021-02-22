Николаевская рапиристка Алина Полозюк завоевала золото на всеукраинских соревнованиях сильнейших, проходивших в Киеве.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

В первый день турнира, когда оппонентки фехтовали между собой исключительно в группах, Алина Полозюк остановилась на первой строчке квалификации. На следующем же этапе николаевская спортсменка в туре прямого выбывания дошла до финала, где победила еще одну представительницу из Николаева Екатерину Ченцову (15:7). Таким образом, оба дня она окончила как лидер соревнований.

Второй по итогам турнира стала как раз Екатерина Ченцова. В первый день она была третьей, после чего сумела подняться на вторую ступень пьедестала.

Бронзу соревнований завоевала 16-летняя киевлянка Кристина Петрова. Сначала рапиристка была второй, после чего остановилась на пятом месте.

Напомним, николаевские спортсмены завоевали общую командную бронзу на Открытом Кубке Украины по прыжкам в воду, который прошел в Киеве.