Сборная Норвегии завоевала 15 золотых медалей на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это является рекордом по количеству наград высшей пробы у одной страны за всю историю Игр, пишет Зеркало недели.

На счету норвежской команды также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей – всего 34 награды.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцы взяли 14 золотых медалей. Столько же золотых наград было у Канады в Ванкувере-2010.

Напомним, Украину в Пекине-2022 представляют 45 спортсменов в 12 видах спорта. В активе украинцев единственная награда — серебро завоевал фристайлист Александр Абраменко.