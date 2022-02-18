Украинский фристайлист из Николаева Александр Абраменко поделился эмоциями после завоевания «серебра» на Олимпийских играх в Пекине.

На своей странице в Instagram он рассказал, что посвятил завоеванную серебряную медаль Украине.

— Дорогая Украина! Эта медаль для тебя! Для каждого из вас, кто рядом физически и ментально! Искренне делю это серебро со всем тренерским и административным составом сборной. Также с партнерами по команде, которые стимулировали, несмотря ни на что, становиться лучше. Уверен, что уже в ближайшее время ребята будут занимать призовые места на соревнованиях. Я буду помогать им такой же поддержкой, которую они оказали мне вчера. Невероятное количество поздравлений с медалью получил от знакомых и незнакомых людей. Спасибо, каждому из вас, это помогло мне на склоне. Я чувствовал ваши взволнованные глаза и сжатые кулаки перед моими прыжками, – поделился Александр Абраменко.

Он также добавил, что для него особенно важно было завоевать медаль в День единения Украины.

— А еще все мы – члены Олимпийской сборной Украины следим за происходящим сейчас на Родине и знаем как нелегко каждому украинцу. Завоевать медаль в «День Единения» – для меня было особенно важно, – добавил Александр Абраменко.

Напомним, 16 февраля в финале Олимпиады по фристайлу николаевец Александр Абраменко завоевал «серебро», после чего поделился своими ощущениями.

Позже главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев прокомментировал завоевание Александром Абраменко серебряной медали Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Тогда николаевец Александр Абраменко выразил мнение, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине. Он также поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине и назвал Олимпиаду-2022 «страшным сном».