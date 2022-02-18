Для николаевских спортивных школ за счет городского бюджета приобрели два автомобиля и другое оборудование.

Сегодня, 18 февраля, мэр Николаева Александр Сенкевич передал ключи от легкового автомобиля Renault Lodgy коллективу и воспитанникам отделения велоспорта Школы высшего спортивного мастерства, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

— Наши спортсмены прославляют Николаев на всю Украину, поэтому мы работаем, чтобы у вас были достойные условия для тренировок и все необходимое оборудование. Хочу поблагодарить нашу молодежь от всего депутатского корпуса. Мы продолжим вас поддерживать и поощрять для еще лучших результатов. Так, в этом году, кроме прочего, планируем приобрести 8 новых велосипедов, — сказал Александр Сенкевич.

В этот же день Renault Trafic на 9 мест получил коллектив КДЮСШ «Атлант». Им будут пользоваться четыре отделения, которые работают на базе школы: гребли на байдарках, парусного спорта, плавания и бейсбола.

Автомобиль сегодня же отправится в путь — николаевские бейсболисты едут на чемпионат Украины.

Воспитанники «Атланта» стабильно демонстрируют высокие спортивные результаты, спортшкола занимает второе место среди городских заведений, отметили в пресс-службе горсовета.

— На этом подарки для «атлантовцев» не закончились. Ценой общины для школы приобрели три лодки для академической гребли, еще три плавсредства подарили благотворители, — сказано в сообщении.

По словам депутата городского совета Елены Киселевой, чтобы молодежь оставалась жить в городе, она должна его любить. Впрочем, город должен проявлять любовь к своим детям.

— Пусть мы делаем маленькие вещи, но это вдохновляет. Спорт – неотъемлемая составляющая развития нашей молодежи. Городские спортшколы должны быть укомплектованы, чтобы дети получали качественные услуги. В таком случае за время сможем гордиться их высокими достижениями, — сказала Елена Киселева.

Напомним, что в 2022 году в спортивных школах Николаева минимум 4% мест предоставят спортсменам с инвалидностью.