Владелец единственной украинской медали

Сегодня, 20 февраля, закрывается зимняя Олимпиада, которую принимал Китай. Согласно подбитым результатам, по медальному зачету Украина на 25 месте (в активе одно «серебро» по фристайлу).

Об этом информирует XSport.ua.

Из Пекина-2022 украинские спортмены привезли 25-е место, которое привезли вместе с Испанией.

Лидером соревновательной таблицы стала норвежская сборная, завоевавшая 37 медалей, 16 из которых «золото». Вторые — спортсмены ФРГ при 27 медалях (12 золотых). На третьем месте обосновался хозяин соревнований — Китай (15 наград, 9 медалей первенства). При этом лидирующая в с зачете Норвегия обновила свой рекорд по количеству полученных золотых наград.

Спортсмены Норвергии также отличились высокими индивидуальными достижениями. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё получил четыре золотые медали, а биатлонистка этой же сборной Марте Олсбю-Ройселанн закончила Олимпиады с 3 золота и 2 бронзы.

Напомним, николаевец Абраменко взял «серебро» Олимпиады по фристайлу.