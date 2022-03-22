В понедельник завершился матч первого тура теннисного турнира ATP Challenger Tour во французском Лилле, где украинский спортсмен Виталий Сачко обыграл представителя Франции Александра Мюллера (6:3, 6:2).

Благодаря этому результату Виталий прервал свою серию из трех поражений подряд: украинец дважды уступил в первых турах соревнований в Италии, а также проиграл в квалификации турнира во французском Шербуре. Возможно, теперь Сачко удастся встать на победный путь. Если вы хотите заключить пари на следующий поединок украинского теннисиста, можете подобрать мировую букмекерскую контору на сайте Bookmaker Ratings.

Матч с 209-й ракеткой мира Виталий Сачко выиграл за 1 час 17 минут. За это время украинец однажды подал навылет, реализовал четыре брейк-поинта, а также не допустил ни одной двойной ошибки. Его оппонент совершил два эйса, но допустил столько же двойных ошибок. Мюллер сумел реализовать ноль брейков из четырех.

В следующем туре теннисист из Украины встретится с победителем матча между боснийцем Мирзой Башичем и Кентеном Алисом из Франции. «Челленджер» в Лилле продлится до 27 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти 70 тысяч евро.

По итогам минувшей игровой недели Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг спортсменов. Илья Марченко потерял сразу 38 позиций и опустился на 252-е место, а Виталий Сачко потерял две строчки, 222-й ракеткой мира, возглавив национальный мужской рейтинг.