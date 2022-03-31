Украинская киберспортивная команда Natus Vincere по CS:GO в среду провела свой первый матч с февраля. В поединке группового этапа ESL Pro League Season 15 NaVi встречалась с польской командой AGO и одержала победу со счетом 2:0.

В следующем туре коллектив из Украины сыграет с американской командой Evil Geniuses, и эксперты портала Vseprosport считают, что желто-черным удастся продлить свою успешную серию. «Рожденные побеждать» занимают первое место в рейтинге команд мира, хотя в конце февраля на турнире IEM в польском Катовице украинский коллектив в полуфинале проиграл европейской команде G2 Esports (0:2).

На соревнованиях в Дюссельдорфе NaVi играет с заменой: капитан команды Кирилл BoombI4 Михаилов заразился коронавирусом, из-за чего он пропустит, как минимум, первые матчи турнира. Вместо него выступает игрок молодежного состава Natus Vincere Даниил headtr1ck Валитов.

Несмотря на замену, NaVi уверенно разобралась с польской командой. Поединок шел до двух побед. Первая карта Dust2 была выиграна украинской командой с разгромным счетом 16:1. Вторая схватка проходила на карте Mirage, она стартовала с рывка 7:0 по раундам в пользу поляков, но затем NaVi сумели выровнять счет, а затем и взять карту (37:34).

ESL Pro League Season 15 завершится 10 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $823 тысячи.