Анна Гонтарь из Николаева стала чемпионкой мира по паралимпийскому плаванию. 16 июня бронзовая призерка XVI летних Паралимпийских игр завоевала золотую медаль и установил рекорд чемпионата мира на дистанции 50 метров вольным стилем.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала начальница Николаевского регионального центра «Инваспорт» Татьяна Жуковская.

Дистанцию Анна Гонтарь проплыла за 32,75 секунды, опередив колумбийскую спортсменку на 0,59 секунды.

В активе Анны Гонтар есть две серебряные медали, которые она добыла в борьбе в первые два дня соревнований на чемпионате мира среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Награды Анна получила на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

От Николаевского регионального центра «Инваспорт» выступают два николаевских пловца — Анна Гонтарь и Дмитрий Василенко. Оба спортсмена тренируются у Заслуженных тренеров Украины Татьяны и Николая Ильиных.

Напомним, летом 2021 года на Паралимпиаде в Токио Анна Гонтарь взяла «бронзу» на 50-метровке.