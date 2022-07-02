Украинские спортсмены Cофия Лискун и Алексей Середа выиграли «серебро» в соревнованиях смешанных синхронных пар в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

Спортсмены принесли Украине первую медаль в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии.

«Отметим, что София и Алексей, несмотря на юный возраст 20 и 16 лет соответственно, уже имеют в своем наследии европейское «золото» и не одно, а вот на мировых первенствах восходят на пьедестал впервые. К тому же, это первая в истории медаль Украины на чемпионатах мира именно в этом виде программы, награды в котором впервые были разыграны в 2015 году», — говорится в сообщении.

Ранее Анна Гонтарь из Николаева стала чемпионкой мира по паралимпийскому плаванию. 16 июня бронзовая призерка XVI летних Паралимпийских игр завоевала золотую медаль и установил рекорд чемпионата мира на дистанции 50 метров вольным стилем.