В воскресенье, 12 февраля, в Турине (Италия) на третью строчку пьедестала Гран-при Международной федерации фехтования сошла 20-летняя спортсменка из Николаева Алина Полозюк.

Спортсменка завоевала «бронзу» в фехтовании на рапирах в личном первенстве. Это лучший результат в женской рапире в истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Примечательно, что в 1/4 украинка одолела олимпийскую чемпионку Токио, лидера мирового рейтинга FIE американку Ли Кифер (15:11). Остановила Алину в полуфинале турнира действующая чемпионка мира француженка Изаора Тибюс (6:15).

— Что-то невероятное творит сегодня на дорожке в итальянском Турине украинка Алина Полозюк. 20-летняя рапиристка из Николаева одерживает в четвертьфинале уверенную победу над олимпийской чемпионкой Токио, первым номером мирового рейтинга FIE американкой Ли Кифер (15:11) и гарантирует себе первую в карьере награду на соревнованиях уровня Гран-при, - отметили в сообщении.

В Национальной федерации фехтования Украины поздравили спортсменку и ее тренеров с этим историческим достижением.

— Спасибо, что в то время, когда ваш родной город Николаев подвергается враждебным обстрелам, вы находите в себе силы работать, держите спортивный фронт и высоко и гордо поднимаете флаг Украины, – говорится в сообщении НОК.